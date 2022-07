Concert caritabil pentru Ucraina

La J'ai Bistrot Targu Mures se organizeaza miercuri, 20 iulie, de la ora 19.00, un concert caritabil dedicat ucrainenilor."Lea si Sasha sunt doi tineri ucraineni studenti la medicina dentara la UMFST. De la inceputul razboiului din tara lor, au fost constant implicati in actiuni de rasing awareness in Mures cu privire la gravitatea situatiei in care se gaseste Ucraina, dar si in actiuni de ajutorare a co-nationalilor lor ajunsi aici in calitate de refugiati. ... citeste toata stirea