Cosmin Pop despre actuala administratie publica targumureseana: "Nu se poate face nimic cu oameni care nu au capacitatea sa faca"

Pe omul de afaceri Cosmin Pop l-am cautat deoarece este parte a unui proiect aviatic interesant, insa am ajuns sa discutam despre noua administratie publica locala targumureseana si, indirect, despre cea judeteana care este la al doilea mandat. Discutia am purtat-o exact atunci cand Recorder postase a doua investigatie dedicata judetului Mures si care ne arata ca schimbarea, transparenta si lipsa coruptiei sunt doar cuvinte, dezamagitor incalcate de fapte. In acest rastimp, orasul involueaza, ... citeste toata stirea