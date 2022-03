Cupa Presei la Tir de ziua Jandarmeriei Romane

Cu ocazia implinirii a 172 d ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, zi celebrata in data de 3 aprilie,reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Mures au organizat o serie de activitati specifice. Luni, 28 martie a fost ziua in care reprezentantii presei muresene au fost invitati speciali si participanti la la un concurs de tras cu arma. Cupa Presei la Tir a fost ocazia jurnalistilor de a fi in centrul atentiei, de a concura prieteneste intr-o competitie pe cat de distractiva, pe ... citeste toata stirea