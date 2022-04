Decizii noi pentru actionarii Gedeon Richter Romania

Consiliul de Administratie al Gedeon Richter Romania SA Targu Mures, in baza hotararii CA nr. 1/5 aprilie 2022, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23 mai 2022, ora 9.00, la sedul societatii din Targu Mures, strada Cuza Voda nr. 99-105.Potrivit unui comunicat, in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu va fi legal consituita la aceasta data, se considera convocata prin prezentul anunt, pe data de 24 mai 2022, la ora 9.00, in acelasi loc si cu ... citeste toata stirea