Deficit comercial urias pentru economia mureseana

Comertul exterior realizat de agentii economici din judetul Mures saEuroa concretizat in perioada 1 ianuarie aEuro 31 octombrie 2021 in exporturi in valoare de 1.191,0 milioane de euro si importuri de 2.006,8 milioane de euro, a informat, prin intermediul unui comunicat de presa, conducerea Directiei Judetene de Statistica Mures."Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020 valoarea marfurilor exportate a crescut cu 25,0% (plus 238,1 ... citeste toata stirea