Delgaz Grid sisteaza temporar furnizarea gazului pentru Romgaz

Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat temporar in sase localitati din judetul Mures, miercuri, 27 iulie, a anuntat Departamentul de Comunicare al Delgaz Grid."Pentru a permite companiei Romgaz efectuarea unor lucrari specifice, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 27 iulie, intre orele 9.00-16.00, in localitatile Poienita, Sanisor, Livezeni, Ivanesti, Cotus si Bozeni", se precizeaza in comunicatul.Consumatorii sunt ... citeste toata stirea