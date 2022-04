Vasile Cerghizan, fost director al Carbid-Fox Tarnaveni, a trecut in Eternitate marti, 19 aprilie, la varsta de 84 de ani, Cetatean de Onoare al municipiului Tarnaveni incepand cu anul 2001."Fostul director al Carbid-Fox, Vasile Cerghizan este unul dintre oamenii ale caror fapte de viata se inscriu in istoria locului in care a trait.A fost cel mai bun specialist din tara in domeniul lui de activitate si a ... citeste toata stirea