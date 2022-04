Evolutia salariului net in judetul Mures

Castigul salarial nominal mediu brut la sfarsitul anului 2021 a fost de 5.876 de lei (plus 469 de lei fata de sfarsitul anului 2020), iar cel net a fost de 3.567 de lei (plus 255 de lei fata de perioada corespunzatoare din 2020), a informat conducerea Directiei Judetene de Statistica Mures."Pe sectoare de activitate, se inregistreaza cresteri in toate sectoarele, in industrie si constructii (plus 491 de lei brut si plus 253 de lei net), in servicii (plus 478 ... citeste toata stirea