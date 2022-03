EXCLUSIV. Cine va moderniza sediul BNR Mures pentru 1,3 milioane de euro

Conducerea Bancii Nationale a Romaniei a atribuit, in data de 24 februarie 2022, firmei Construct Mapcom SRL Targu Mures, un contract in valoare de 6.777.348 de lei (aproximativ 1,3 milioane de euro), fara TVA, pentru executarea lucrarilor de amenajare si modernizare a imobilului BNR Agentia Mures, situat in Piata Trandafirilor nr. 50 din Targu Mures, informeaza www.licitatiapublica.ro.Detalii despre proiectPotrivit caietului de sarcini al licitatiei, sediul Agentiei Mures a Bancii ... citeste toata stirea