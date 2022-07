Retromobil Club Romania, sectia Mercedes in colaborare cu Classic Car Club Mures, are deosebita placere sa invite iubitorii de masini clasice in Cetatea Medievala Targu Mures la a doua editie a evenimentului "Mercedes Clasic", ce se va desfasura in perioada 30-31 iulie.Posesorii de vehicule Mercedes atestate istoric sunt asteptati in data de 30 iulie 2022 incepand cu ora 9:00 in ... citeste toata stirea