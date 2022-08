Festival al lutierilor, la Reghin

Asociatia Artistilor Lutieri din Romania a decis organizarea celei de-a doua editii a Sound Craft Music&Art Festival la Reghin, dupa succesul primului eveniment care a avut loc anul trecut, cu ocazia sarbatoririi a 70 de ani de la prima vioara construita in acest oras."Intrucat Sound Craft Music&Art Festival 2021 a avut un ecou nesperat, s-a luat decizia ca anual la Reghin sa aiba loc un festival care sa puna in valoare instrumentele muzicale care se fauresc in acest oras al viorilor. De ... citeste toata stirea