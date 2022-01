Finala Bataliei Cartilor si-a strigat castigatorii

In saptamana de sarbatoare a Zilelor Culturii Romane si Maghiare, 15-22 ianuarie, a avut loc Marea dezbatere "Convinge-ma sa citesc", eveniment initiat si organizat de echipa Bibliotecii Judetene Mures.La editia a opta, pentru al doilea an consecutiv "Marea dezbatere" s-a sustinut online, concurentii trebuind sa se adapteze acestui format, realizand filmulete in care au facut scurte rezumate argumentative alaturi de fise de lectura pentru cartile care i-au marcat cel mai mult, din lista de ... citeste toata stirea