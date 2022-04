Flashmob de proportii pentru Ziua Internationala a Dansului organizat de Ansamblul Artistic Profesionist "Muresul"

Cu ocazia celebrarii "Zilei internationale a dansului", Ansamblul Artistic Profesionist Muresul in colaborare Fundatia Casa Traditiilor Ardelenesti organizeaza un flashmob de mare amploare in Piata Teatrului din Targu Mures, in ziua de vineri 29 aprilie incepand cu ora 16:00.La eveniment vor participa intre 800 si 1000 de dansatori care vor sarbatori prin dans ziua atat de importanta meseriei lor." Anul acesta marcam aceasta zi cu un numar mare de dansatori, care sunt si amatori, se prevad ... citeste toata stirea