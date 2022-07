FOTO: Green River Residence, un nou proiect imobiliar pentru mureseni

Confort, aer curat, un cadru natural cu multa zona verde si distante mici pana la principalele zone de interes ale Targu Muresului. Asta va oferi Green River Residence, un nou proiect imobiliar ce urmeaza sa fie demarat in toamna acestui an, intr-o zona linistita, la aproximativ 2 kilometri de zona centrala a municipiului Targu Mures.Imobilele colective tip P+2 genereaza in ultima vreme un interes tot mai mare pentru locatarii care isi doresc un trai linistit, nu departe de zonele de interes ... citeste toata stirea