FOTO: Hotel nou, in constructie la Targu Mures. Investitori-surpriza

Virtual Reality Zone SRL, societate infiintata in 11 decembrie 2018 si controlata de catre Gogolak Hrubecz Margit si Gogolak Hrubecs Zsolt, ambii cu 50% din actiuni, va intra in anul 2023 pe piata serviciilor hoteliere din judetul Mures, odata cu finalizarea obiectivului de investitii "Construire cladire hotel, amenajare parcari si platforme in incinta".Investitia este in curs de realizare pe strada Gheorghe Doja nr. 64-68 din Targu Mures, in zona Cladirii Multinvest. Potrivit panoului de ... citeste toata stirea