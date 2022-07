FOTO: Tei Residence, ansamblu rezidential premium construit in Targu Mures

Romur SA a dezvoltat in ultimii ani in Targu Mures ansambluri rezidentiale complexe (Acta si Colors Residence), un ansamblu rezidential de lux (Republicii 43), un apart hotel (H11 Downtown Apartments), iar recent a restaurat, extins si a oferit o noua viata imobilului monument istoric cunoscut sub denumirea de "Cocosul de Aur", acesta fiind recent inaugurat ca un restaurant cu terasa si un boutique hotel cu servicii la un standard inalt.Localizarea si oportunitatea investitieiContinuand ... citeste toata stirea