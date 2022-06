FOTOREPORTAJ: "Casa de... aur!" pentru 79 de cupluri din Targu Mures

O nunta cu totul si cu totul speciala a avut loc vineri, 24 iunie, in Targu Mures. A fost speciala pentru ca a vizat reoficializarea "DA"-ului pe care l-au spus cu emotie si entuziasm acum cel putin 50 de ani, cupluri care chiar si dupa ce timpul le-a grizonat parul si le-a brazdat fruntea continua sa se tina de mana si sa isi zambesca in fiecare zi.In cadrul Zilelor Targumuresene, celebrarea "Nuntii de Aur" a adus la Casa Casatoriilor din Cetatea Medievala 79 de cupluri, mai multe decat in ... citeste toata stirea