FOTOREPORTAJ. Tehnologii performante, la Ziua Graului 2022 de la Seuca

Peste 700 de fermieri din Transilvania au participat miercuri, 15 iunie, in incinta fermei Kodagro din Seuca (comuna Ganesti) la o noua editie a Zilei Graului, eveniment de traditie in calendarul agribusiness national. Ziua Graului a fost organizata de trio-ul Liviu Cojoc, Radu Fodor si Marinel Stefan, prin compania Dafcochim Agro din Targu Mures, in parteneriat cu familia Kosa din localitatea Seuca.Dafcochim Agro, mereu alaturi de fermieriInvitatii la Ziua Graului 2022 au avut ... citeste toata stirea