Hale de crestere pui si fabrica de nutreturi combinate autorizate in Ungheni

Conducerea Agentiei pentru Protectia Mediului Mures anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru "Hale de crestere pui si fabrica de nutreturi combinate", de pe un amplasament din orasul Ungheni, Platforma Ungheni, nr. 1, operator instalatie SC An Feed SRL.Conform unui comunicat, decizia a fost luata in urma consultarii Comisiei de Analiza Tehnica, intrunita la Agentia pentru Protectia Mediului Mures in data de 17 mai ... citeste toata stirea