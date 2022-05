Harri Kiiski (Azomures) exclude o criza alimentara in Romania

Directorul general al Azomures, Harri Kiiski, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca in Romania nu va exista o criza alimentara si ca, din cauza invaziei ruse in Ucraina, care a afectat o parte insemnata din piata de cereale mondiala, fermierii romani au oportunitatea de a creste productia."Despre subiectul care e tot mai vizibil in ultima perioada referitor la criza alimentara, va pot spune ca in Romania nu va exista o criza alimentara. Va exista o crestere a preturilor peste tot in ... citeste toata stirea