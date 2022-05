IMPORTANT! Memorandum pentru salvarea Fabricii de zahar din Ludus

In Sedinta Guvernului din 4 mai 2022, a fost aprobat un Memorandum prin care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este mandatat in demararea negocierilor pentru mentinerea activitatii fabricii de zahar de la Ludus - SC Tereos RO SA."Mandatarea are loc in contextul deciziei Grupului Tereos, care detine una dintre ultimele doua fabrici de procesare a zaharului din sfecla din Romania, de a inchide fabrica situata in Ludus, judetul Mures, ce functioneaza de peste 60 de ani. In contextul ... citeste toata stirea