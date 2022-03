Investitie de 28 de milioane de euro inaugurata in Sanpaul

Unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata mondiala de automotive, Hirschmann Automotive GMBH, a inaugurat miercuri, 16 martie, la Sanpaul, in apropiere de Targu Mures, o noua hala de productie in valoare totala de 28 milioane euro, o parte din aceasta finantare constand intr-un ajutor de stat obtinut de la Guvern.Conducerea companiei a aratat ca obiectivul investitiei in valoare totala de 28 milioane euro, din care 12 milioane euro contributia guvernamentala si 16 milioane euro ... citeste toata stirea