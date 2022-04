Investitie de 9 milioane de euro intr-un hotel din Sovata

Conducerea Grupului hotelier Ensana a anuntat marti, 19 aprilie, prin intermediul unui comunicat de presa, demararea unei investitii de 9 milioane de euro pentru renovarea Hotelului Sovata aflat in statiunea omonima."Am profitat de situatia impusa de pandemie si am considerat-o ca perioada ideala de a renova complet Hotelul Sovata", marturiseste Andrei Rusu, General Manager Ensana Health Spa Hotels Sovata. "Acesti doi ani ne-au permis sa tinem hotelul inchis in ... citeste toata stirea