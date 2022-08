Felician Horea Nemes, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra depunerii la Agentia pentru Protectia Mediului Mures a primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) care creeaza cadrul pentru "PUZ introducere in intravilan, lotizare teren pentru construire case de locuit unifamiliale", pentru un amplasament din comuna Sancraiu de Mures, satul Nazna, strada Campului fara numar, in vederea obtinerii avizului de ... citeste toata stirea