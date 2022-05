Investitii record pregatite de compania Delgaz Grid

Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, va investi in acest an 719 milioane de lei (143 milioane euro), prioritar pentru modernizarea, extinderea, automatizarea si digitalizarea retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice, acesta fiind cel mare buget alocat in ultimii 17 ani, de la intrarea E.ON pe piata de energie din Romania.Scopul investitiilor il reprezinta cresterea calitatii serviciilor in ceea ce priveste continuitatea si siguranta, precum si a ... citeste toata stirea