Locuinte noi de serviciu, in pregatire in Sangeorgiu de Mures

Conducerea societatii Sziferon SRL, titulara planului "PUZ - Reorganizare unitate de productie si amenajare locuinte de serviciu", pe un amplasament din localitatea Sangeorgiu de Mures, strada Fantanii nr. 155, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Construit ce a avut loc la Agentia pentru Protectia Mediului Mures in data de 21 iunie 2022 s-a decis ca Planul nu are efect semnificativ asupra mediului, prin urmare nu este necesara efectuarea raportului de mediu."Planul ... citeste toata stirea