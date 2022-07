Maco Construct, proiecte noi de case in Cartierul Unirii si zona Budiu

Dezvoltatorul imobiliar Maco Construct are in lucru mai multe proiecte de case in Cartierul Unirii si zona Budiu. Acestea vizeaza atat duplexuri, cat si locuinte in regim single, pe suprafete generoase. In zona Budiu casele vor fi gata toate in aceasta toamna, iar cele din zona cartierului Unirii au ca termene de finalizare anul viitor. Maco Construct este un dezvoltator cu experienta, cu multe proiecte finalizate, intre care se numara si Ama Residence din cartierul Unirii.O prima etapa a ... citeste toata stirea