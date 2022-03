Ministrul Energiei, precizari despre isteria din benzinarii

Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii, iar romanii nu trebuie sa intre in panica si sa stea la cozi, pentru ca stocurile sunt suficiente, a scris, miercuri, pe propria pagina de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu."Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii. Am avut astazi intalniri de lucru cu reprezentantii Rompetrol si ai OMV Petrom si am primit asigurari ca exista stocuri suficiente de ... citeste toata stirea