Mures: Perchezitii intr-un dosar de contrabanda cu aur

Procurorii DIICOT si politistii din Calarasi au efectuat miercuri peste 200 de perchezitii in 18 judete si municipiul Bucuresti, fiind vizat un grup infractional specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda cu aur.Potrivit unui comunicat transmis de Biroul Teritorial Calarasi al DIICOT, descinderile au loc in judetele Alba, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Botosani, Brasov, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Salaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Valcea si Vrancea."In cauza ... citeste toata stirea