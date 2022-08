Mures: Teren de 2,4 hectare concesionat pentru un parc cu activitati industriale

Primaria comunei Raciu organizeaza licitatie publica pentru concesionarea pe o perioada de 49 ani a imobilului teren aflat in proprietatea privata a comunei Raciu, situat in localitatea Raciu, zona destinata activitatii industriale, in suprafata totala de 24.815 de metri patrati, sau pe parcele asa cum sunt identificate in Planul Urbanistic Zonal inscris in CF 52760 Raciu.Potrivit unui comunicat, procedura de licitatie se desfasoara conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. ... citeste toata stirea