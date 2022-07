O vara plina de evenimente pentru Ansamblul Artistic Profesionist "Muresul"

Echipa Ansamblului Artistic Profesionist "Muresul" a inceput seria spectacolelor din aceasta vara dupa Festivalul Folk Forum care a avut loc in Cetatea Targu Mures in perioada 27-29 mai 2022.Astfel, Ansamblul Artistic Profesionist "Muresul" a participat la evenimentele culturale organizate la Hodac si Toaca cu ocazia sarbatorii populare denumite "Udatul Nevestelor" , desfasurate in 13 iunie. Totodata, dansatorii, solistii si instrumentistii ansamblului au fost prezenti la Targul de la Podasel ... citeste toata stirea