Parteneriat pentru achitarea politelor RCA in rate

Aplicatia Autodeal, solutie pentru gestionarea costurilor si obligatiilor auto din Romania, ofera, in parteneriat cu TBI Bank, posibilitatea achizitionarii in rate a politelor RCA. Prin Autodeal, politele RCA pot fi platite in 4 rate, 100% online, iar timpul de raspuns pentru aplicatia de finantare este mai mic de 10 minute. Autodeal a atras, anul trecut, o investitie de 450.000 de euro, aplicatia fiind, in prezent, evaluata la 3 milioane de euro."In contextul mentinerii actualelor costuri ... citeste toata stirea