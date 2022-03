Povestea Knauf Insulation, compania lider mondial in produse de izolatie, care investeste in Romania, la Tarnaveni

Grupul Knauf, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Europa, este o companie cu o traditie indelungata, infiintata in 1932, in Germania, ce s-a dezvoltat ca o afacere de familie, avandu-i ca fondatori pe fratii Alfons si Karl Knauf. In prezent, este condusa de fiii acestora, Nicholas si Baldwin, care se ghideaza dupa aceleasi valori solide, in centrul carora se afla oamenii: Umanitate (Menschlichkeit), Parteneriat, Angajament si Spirit antreprenorial.Subdivizia ... citeste toata stirea