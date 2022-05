Premiu important pentru Maurer Imobiliare

Compania Maurer Imobiliare a primit miercuri, 25 mai, in cadrul Galei Profesionistilor in Imobiliare, eveniment dedicate celor mai importanti jucatori din domeniul Real Estate, premiul "Dezvoltatorul imobiliar cu cele mai importante investitii in pietele locale din Romania in anul 2021.""Din 2006, odata cu achizitionarea terenului pe care urma sa se construiasca primul nostru proiect imobiliar si pana in prezent, am cunoscut o dezvoltare continua, iar dovada sunt cifrele care stau in spatele ... citeste toata stirea