Presedinte nou la Ordinul Arhitectilor Mures

Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR) - Filiala Mures are, incepand de vineri, 20 mai, un nou presedinte. Potrivit informatiilor detinute de cotidianul Zi de Zi, cu prilejul alegerilor care au avut loc in filiala judetului Mures a Ordinului Arhitectilor din Romania, consemnam o "predare de stafeta" in ceea ce priveste functia de presedinte, de la arhitectul Kovacs Angela la arhitectul Adriana Raus.Ordinul Arhitectilor din Romania este organizatia ... citeste toata stirea