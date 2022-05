Primul cimitir privat la Sangeorgiu de Mures

Investitie in premiera in judetul MuresCimitirul particular Eternitatea din Sangeorgiu de Mures va fi construit in extravilanul comunei, va deservi toate cultele religioase si va avea o parte destinata animalelor de companie, asemenea primului cimitir privat din Romania, realizat in judetul Hunedoara.Pentru a demara investitia mai este nevoie de avizul de oportunitate al Primariei Sangeorgiu de Mures, documentatia fiind depusa la inceputul lunii martie.Compania targumureseana Talita Kumi ... citeste toata stirea