Conducerea societatii Saricor House SRL invita publicul interesat la dezbaterea publica pentru documentatia "PUZ pentru introducere in intravilan si dezmembrare teren in vederea construirii de locuinte unifamiliale", propus a fi amplasat in comuna Corunca, fara numar."Sedinta va avea loc la sediul Primariei Corunca in data de 19 mai ... citeste toata stirea