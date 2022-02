Promisiuni pentru deblocarea investitiei de la Centrala Iernut

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat miercuri, 9 februarie, ca Guvernul va emite o ordonanta de urgenta pentru deblocarea investitiei de la Centrala Iernut."Voi veni in viitorul apropiat, in Guvern, cu un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru a debloca si situatia investitiei de la Iernut! Da, am venit cu solutii si o vom face si pe viitor! Avem grija de cetateni, dar totodata continuam si investitiile, pentru ca doar asa vom ... citeste toata stirea