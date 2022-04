In asteptarea deciziei Organizatiei Mondiale a Turismului de la inceputul lunii Martie 2022 iata ca Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj Napoca, a devenit capitala aviatiei europene pentru o zi, pe 31 martie 2022 cand a gazduit in premiera nu doar pentru Romania, ci si pentru intreaga zona sud-est europeana, conferinta internationala de aviatie, in colaborare cu Aviation-Event Conference, intitulata "Provocari pentru piata aviatiei din Europa de Est".In 8 martie 2022 ,Consiliul ... citeste toata stirea