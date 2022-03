Raport despre evolutia industriei judetului Mures

Industria judetului Mures a inregistrat in anul 2021 o evolutie favorabila comparativ cu anul precedent, a anuntat Directia Judeteana de Statistica Mures, prin intermediul unui comunicat de presa care are ca tema evolutia principalilor indicatori economico-sociali in judetul Mures, in anul 2021.Potrivit sursei citate, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 indicele productiei industriale din judetul Mures a fost de 108,4%, "inregistrand o crestere de 8,4% fata de anul anterior.""Aceasta ... citeste toata stirea