REPORTAJ. "Cocosul de Aur" s-a reintors acasa

Una dintre cele mai indragite cladiri de pe raza municipiului Targu Mures, Palatul Burger sau "Cocosul de Aur" cum o cunoaste majoritatea muresenilor, a reintrat in circuitul HoReCa incepand de duminica, 22 mai.Achizitionat in stadiu de semiruina in anul 2015 de catre omul de afaceri Cosmin Pop, proprietarul societatii Romur, imobilul a fost reabilitat si modernizat pe durata a aproape patru ani. Demersul lui Cosmin Pop de a salva "Cocosul de Aur" de la autodistrugere si de a-l reda ... citeste toata stirea