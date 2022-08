Romgaz, bilant fabulos pentru Semestrul I 2022. Cine conduce sucursalele muresene

Conducerea Societatii Nationale de Gaze Naturale (SNGN) Romgaz SA Medias a publicat vineri, 12 august, pe pagina web a Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, Raportul administratorilor aferent Semestrului I al exercitiului financiar 2022.Potrivit documentului, SNGN Romgaz SA Medias si-a crescut cifra de afaceri cu 233,1%, de la 2,25 miliarde lei in S1 2021 la 7,49 miliarde lei in S1 2022, precum si profitul net cu 126,6%, de la 761,6 milioane lei in S1 2021 la 1,72 miliarde lei in S1 2022. ... citeste toata stirea