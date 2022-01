Schema de ajutor pentru HoReCa? Raspunsul ministrului Antreprenoriatului si Turismului

Guvernul are in vedere lansarea unei scheme de ajutor de stat HoReCa2, in care ar putea fi incluse si firme din domeniul serviciilor conexe, precum cele de agrement, insa numai in a doua jumatate a anului, dupa rectificarea bugetara, a declarat vineri, la Brasov, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu.Totodata, acesta a precizat ca cei peste 8.300 de beneficiari ai schemei de ajutor de stat HoReCa urmeaza sa isi primeasca banii pana la sfarsitul lunii ianuarie, ... citeste toata stirea