Schimbari in conducerea Heineken Romania

Heineken Romania anunta schimbari in structura organizatorica si in echipa de conducere a companiei. Incepand cu 1 ianuarie 2022, Gheorghe Andresz, Traditional Trade & OOH Director al Heineken Romania si membru al echipei de management, este numit Director de Vanzari al Heineken Romania si este responsabil de coordonarea intregii functiuni de vanzari si a echipelor pentru toate canalele comerciale: Traditional Trade, Out-of-Home, Modern Trade.Aceasta schimbare vine in contextul numirii lui ... citeste toata stirea