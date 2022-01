Sistem nou de management al sanatatii si securitatii in munca implementat la Azomures

Azomures a obtinut certificarea pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii in munca, ISO 45001:2018, in urma unui audit extern desfasurat in luna decembrie a anului trecut, a anuntat joi, 20 ianuarie, Biroul de presa al companiei.Scopul unui Sistem de Management al sanatatii si securitatii in munca este de a asigura cadrul pentru gestionarea riscurilor si oportunitatilor din acest domeniu, de a preveni ranirea si imbolnavirea lucratorilor si de a asigura locuri de munca sigure ... citeste toata stirea