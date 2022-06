Spatii comerciale scoase la licitatie in mai multe piete targumuresene

SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL scoate la licitatie publica cu strigare , in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice :1. spatiu cu destinatia comert, identificat in Piata Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafata de 41 mp (36 mp spatiu + 5 mp depozit);2. spatiu cu destinatia comert, identificat in Piata Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafata de 42 mp ;3. spatiu cu destinatia comert, identificat in Piata Cuza Voda, hala agroalimentara ... citeste toata stirea