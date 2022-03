SPECIAL. Martisoare pentru diverse profesii, la Targu Mures

Martisoarele pentru diverse profesii, in special cele cu motive medicale, cum ar fi pentru dentisti sau cardiologi, creatia artistului plastic Rodica Milasan din Targu Mures, s-au dovedit a fi un real succes pe piata pentru acest 1 Martie."Venim in fiecare an cu noutati, cu modele diversificate, am sute de modele traditionale, vesele, colorate, care pot sa bucure un copilas, o mamica, o domnisoara, pe oricine la cumpara. Am avut mare succes cu martisoarele profesionale, cum este acest dinte ... citeste toata stirea