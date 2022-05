SPECIAL. Orobianco, un an de magie culinara

In urma cu un an, in data de 7 mai 2021, intr-o splendida locatie din municipiul Targu Mures, mai exact intr-o cladire eleganta, cu nota istorica, aflata in apropierea Cetatii Medievale, se inaugura o noua destinatie speciala pe harta HoReCa a judetului Mures: Orobianco Ristorante. Roberto Ghincea si partenerul sau, Raul Tripon, aveau o viziune de durata, de a oferi oaspetilor experiente culinare de neuitat, care sa aiba ca numitor comun magia gastronomica de la Orobianco Ristorante.Reper in ... citeste toata stirea