Targu Mures: Hala de expozitii scoasa la vanzare

Faur Consulting IPURL cu sediul in Targu Mures, strada Tineretului nr. 2, camera 8, in calitate de administrator judiciar in dosarul nr. 206/1371/2021, aflat pe rol la Tribunalul Specializat Mures, vinde prin licitatie publica deschisa cu strigare o hala de expozitie apartinand debitoarei Elkrila SRL, informeaza www.licitatiapublica.ro.Potrivit sursei citate, hala este situata in municipiul Targu Mures, strada Luceafarului, colt cu strada 22 Decembrie 1989, are suprafata ... citeste toata stirea