Teren intravilan din Targu Mures licitat cu 184.000 de lei

B & B Insolvency Solutions IPURL, cu sediul in municipiul Miercurea-Ciuc, strada Marton Aron nr. 18, judetul Harghita, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Rollo Tour SRL - in faliment, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea cotei indivize de 681/5531 a terenului intravilan situat administrativ in municipiul Targu Mures, strada Budiului nr. 68, evidentiat in C.F. 120725/Targu Mures."Pretul de strigare a bunului este de 184.978,2 lei, plus TVA. Pot participa la ... citeste toata stirea